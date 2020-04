La colère des supporters niçois et marseillais contre la possible reprise de la ligue 1 en juin

Le Championnat de France de Football de Ligue 1 et de Ligue 2 est à l’arrêt depuis le 9 mars, à la veille de la 29ème journée. La Ligue de Football Professionnel pourrait opter pour dix journées à huis-clos dans un calendrier accéléré. Les supporters niçois et marseillais sont en colère.

Le Championnat de France de Football de Ligue 1 et de Ligue 2 est à l’arrêt depuis le 9 mars, à la veille de la 29ème journée. La Ligue de Football Professionnel multiplie les réunions de travail pour tenter de finir la saison. Après l’annonce d’Emmanuel Macron d’un déconfinement progressif à partir du 11 mai, l’horizon s’éclaircie quelque peu pour le football Français. Les matchs pourraient se jouer à huis-clos et à marche accélérée à partir de la mi-juin.

Trois rencontres par semaine

Si elle veut finir la saison, la LFP doit intégrer dans son calendrier les deux finales de Coupe, les matches des 10 dernières journées restant à disputer en Ligue 1 et Ligue 2 mais aussi les play off et les barrages. Pour y parvenir, il faudrait reprendre l'entrainement le 17 mai et les matchs le 17 juin. Et jouer par la suite une journée, tous les trois jours. Au milieu desquelles s'intercaleront la finale de la Coupe de la Ligue le 27 juin et celle de la Coupe de France le 11 juillet.

Des conséquences économiques

Des milliards d'euros sont en jeu notamment pour les droits TV. Ce que regrette les supporters. C'est cet aspect financier, plus important selon eux que le coté sportif : "C'est n'importe quoi, les dirigeants ne pensent qu'à leurs propres deniers, le reste ils s'en balancent" dénonce Thierry, supporter de l'OM. Autre problème : la chaleur de l'été et la densité du calendrier : deux matchs par semaine qui pourrait tronquer les résultats.

Thierry supporter marseillais en colère

"Cela me semble très compliqué de jouer par 35 degrés tous les trois jours. Les clubs qui ne pourraient pas se préparer suffisamment seront pénalisés notamment dans le sud" Jean-Philippe supporter du GYM

Ecoutez les réactions des supporters des clubs niçois et marseillais

Que faire ?

Du coté des Aiglons on prône plutôt pour une reprise de la saison début aout jusqu'à mi-septembre et un début de saison 2020/2021 retardé. Du coté de l'OM en revanche on souhaite l'arrêt de la saison sur le classement d'avant-confinement.

Enfin notez que tous les matchs de football amateurs des Alpes-Maritimes, du Var, des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse ne reprendront pas comme partout ailleurs en France, cette saison.