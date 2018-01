Nice, France

Comme depuis le début de la semaine, les gardiens de prison se sont mobilisés ce jeudi matin. La maison d’arrêt de Nice a été bloquée. Des palettes ont été brûlées devant la prison.

"On se fait insulter quotidiennement"

Les gardiens de prison niçois ont reçu le soutien d'une cinquantaine de gardiens de la maison d’arrêt de Grasse, venus spécialement à Nice pour manifester.

Hervé Segaud, représentant régional du syndicat FO-Pénitentiaire : "On travaille en sous-effectif, on n'a plus aucun moyen d'assurer nos missions correctement. On débute la carrière à 1 400 euros. On se fait insulter. Hier, un détenu a envoyé un bol d'urine sur un surveillant."

Les surveillants demandent de meilleurs conditions de travail après plusieurs agressions. La dernière aurait eu lieu à la Maison d'arrêt de Grasse ce mercredi selon le syndicat Force Ouvrière Pénitentiaire. Une surveillante aurait été prise en otage par un détenu. Il ne voulait pas réintégrer sa cellule et l'aurait menacée avec un couteau de cuisine. Il l'a retenu une vingtaine de minute. Elle a réussi à le calmer et la situation est revenu à la normale.