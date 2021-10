La colère monte à Banyuls-sur-Mer après neuf mois de fermeture de la frontière avec l'Espagne

"Injustice", "entrave à la liberté", "décision incompréhensible", les habitants de Banyuls-sur-Mer expriment leur exaspération : depuis neuf mois, la frontière est fermée par des blocs de béton, au nom de la lutte contre le terrorisme et les trafics. L'État n'avance aucune date de réouverture.

En janvier dernier, l'État annonçait une décision radicale au nom de la lutte contre l'immigration clandestine, le risque terroriste et le trafic de drogue : des blocs de béton étaient installés sur cinq routes secondaires des Pyrénées-Orientales, pour bloquer le passage de la frontière. À Banyuls-sur-Mer, les habitants ont encore en tête les promesses formulées à l'époque par le préfet du département : "Ces blocs n'ont pas vocation à demeurer, c'est une décision temporaire et provisoire". Sauf que neuf mois plus tard, ils sont toujours en place, au col de Banyuls...

"Au début, nous avons fait un effort. Mais maintenant, nous en avons ras-le-bol", assène Denise, une habitante de Banyuls qui avait l'habitude de franchir la frontière deux fois par mois pour faire des courses en Espagne. "C'est une terrible entrave à la liberté, la situation n'a que trop duré", renchérit Jean-Pierre qui est obligé de faire "un long détour par Port-Bou ou le Perthus pour aller voir ma famille de l'autre côté de la frontière. Une perte de temps et d'argent !".

La colère des habitants de Banyuls après 9 mois de fermeture de la frontière Copier

Des entreprises en difficulté

La situation commence aussi à avoir des conséquences économiques. Plusieurs entreprises de bâtiment et de travaux publics emploient des travailleurs espagnols, dont certains ont démissionné. "Nous ne pouvons plus aller chez certains de nos fournisseurs", explique le viticulteur Jean-Louis Berta. Installée le long de la route du col de Banyuls, sa cave viticole Berta-Maillol a enregistré cet été une baisse de chiffre d'affaires "de l'ordre de 20%". À ses yeux, la fermeture de la frontière est "une injustice" : "même sous Franco, elle était toujours restée ouverte..."

Jean-Louis Berta, viticulteur Copier

Au musée Maillol, le directeur Olivier Lorquin s'inquiète pour la fréquentation du site : "Cette vallée est déjà enclavée, alors pourquoi nous mettre encore des bâtons dans les roues ! Je veux bien entendre qu'il y a parfois de la drogue qui passe par ici, mais est-ce vraiment une plate-forme qui inonde la France ? J'en doute...".

Dans les rues de Banyuls, nombreux sont les habitants à douter de l'efficacité de la mesure. "Les migrants ? S'ils ne passent pas par ici, ils passeront ailleurs". "Soi-disant, cette mesure vise à concentrer les flux sur les points de passage principaux, pour mieux les contrôler", s'étonne Roger, "mais à chaque fois que je passe la frontière au Perthus ou à Cerbère, je ne suis jamais contrôlé !".

Aucune date de réouverture

Depuis plusieurs semaines, l'exaspération des habitants se manifeste au standard de la mairie de Banyuls. "J'entends la colère, mais je n'ai aucune information de la part des autorités quant à une éventuelle réouverture", déplore le maire Jean-Michel Solé. De passage à Banyuls il y a une dizaine de jours pour la Fête des Vendanges, le préfet des Pyrénées-Orientales a été vivement interpellé par la population.

Reportage à Banyuls Copier

Dans un communiqué, le préfecture annonce ce lundi que le col de Banyuls restera fermé "jusqu'à nouvel ordre", tout comme les trois autres passage de frontière fermés depuis janvier. "Cette fermeture a pour objectif de limiter les moyens de franchissement de la frontière et de redéployer les forces de sécurité intérieure sur les points de passage les plus fréquentés, dans un contexte inédit de forte poussée de la pression migratoire et de risque terroriste toujours situé à un niveau élevé. Elle garantit également la cohérence du dispositif de lutte contre l'immigration clandestine, mise en place sur l'ensemble du massif pyrénéen."



à lire aussi Fermée depuis plus de trois mois, la route transfrontalière à Coustouges va rouvrir