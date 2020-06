La colère ne retombe pas chez les policiers stéphanois

Un à un, les policiers sortent du commissariat et jettent leurs menotte dans un cercueil en carton. "Nous sommes à bout, tous, explique Sylvia Vaudou, la secrétaire départementale d'Alliance Police nationale, nous sommes contre la décision de M.Castaner de ne plus nous laisser travailler dans de bonnes conditions. Donc comme il souhaite que nous ne fassions plus rien, nous déposons les menottes".

Les déclarations de Christophe Castaner, le ministre de l'intérieur, il y a quelques jours, ont mis le feu aux poudres et la tension ne retombe pas. "Il a dit qu'on était racistes, violents, qu'on était présumés coupables de toute infraction, qu'on nous interdisait la clef d'étranglement, alors déjà qu'il y avait une colère latente dans nos rangs, il n'a fait que raviver ça avec encore plus de colère" détaille Fabrice Galatioto.

Même si le secrétaire départemental du syndicat Unité SGP Police reconnait une évolution dans le discours "aujourd'hui il est quasiment revenu sur la clef d'étranglement, il a recadré les propos sur la présomption d'innocence mais il n’empêche, la colère est toujours là".

Les syndicats de policiers veulent être entendus et plus question de rencontrer le ministre de l'intérieur. Pour Ghislain Micol de l'Unsa police, le seul interlocuteur acceptable désormais c'est le Président Emmanuel Macron : "M.Castaner, le dialogue avec lui, ce n'est plus possible. Il faut que le Président de la République rencontre les organisations syndicales. C'est une obligation. La, vous avez 200 policiers présents. Sur les 200 policiers présents, il y en a plus un qui est motivé. Plus un seul. Quand vous avez votre ministre qui s'occupe de vous normalement, qui vous lâche en pâture et qui inverse les normes : le policier devient le délinquant, le délinquant devient la victime. C'est pas ça la norme".