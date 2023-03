la Colle-sur-Loup : qu'est-ce que le nudge marketing pour inciter au civisme ?

Une marelle pour aller jusqu'à la poubelle : à La Colle-sur-Loup on expérimente le nudge marketing, '"nudge" pour incitatif. "On a fait quelque chose de ludique pour amener les gens aux poubelles, aux cendriers" explique le maire de la commune Jean-Bernard Mion. Très concrètement, il s'agit donc de marelles peintes au sol, avec la poubelle en ligne de mire, "au ciel" comme on dit dans le milieu pas si fermé des amateurs de ce jeu ancestral. Et puis on propose des sondages au niveau des cendriers de la ville : vous répondez à une question, vous jetez votre mégot au bon endroit, pour éviter de le retrouver plus tard dans la nature. "On lutte contre l'incivisme grâce à l'humour, à la prévention, au jeu. On voit les enfants qui éduquent les parents du coup" ajoute le maire. La commune compte maintenant s'attaquer aux déjections canines. Reste à savoir de quelle manière ludique elle pourra inciter les maitres à ne pas laisser de crottes sur les trottoirs.

