Guerre en Ukraine : une collecte humanitaire organisée à Bastia, d'autres à venir en Corse

Les passants vont et viennent, les bras chargés de sacs ou de cartons. À l'intérieur, des couches, des conserves, ou bien du gel douche. De très nombreux Bastiais ont répondu à l'appel du collectif "La Corse solidaire du peuple Ukrainien", et ont participé à la collecte de ce lundi.

Des bénévoles trient les dons dans des cartons pour qu'ils puissent être transportables © Radio France - Mathilde Ansquer

"On pense à ces gens qui sont partis juste avec un petit sac à dos, et qui ont peut être des enfants", explique Sandrine. Elle vient de déposer des pâtes, du lait pour bébé, du dentifrice... "Un peu de tout", sourit-elle.

Un transport jusqu'en Ukraine

Dans le local, des bras, toujours plus nombreux, récupèrent les denrées, et les trient dans dans des cartons. Reste maintenant à les acheminer jusqu'en Ukraine. "Tout partira par bateau jusqu'à Nice ou Marseille, explique Mariya Lytvyna, une des membres du collectif. De là, ça va être récupéré, l'ONU sera avec nous pour organiser un transport en coopération avec l'ambassade d'Ukraine en France jusqu'à la frontière. Puis ceux à la frontière essayeront de transporter ça jusque dans les villes où on en a besoin."

En quelques heures, les dons ont rempli le local rue Napoléon à Bastia © Radio France - Mathilde Ansquer

Le collectif a déjà reçu beaucoup de dons ce lundi. "Il faut vraiment privilégier les produits d'hygiène de base, reprend Mariya Lytvyna, partir du principe que les gens ont fui sans rien donc il leur faut de tout. Pour la nourriture, tout ce qui peut être préparé facilement et sans faire la cuisine ; des conserves, des barres énergétiques…"

D'autres collectes

Le collectif compte organiser d'autres opérations similaires. Elles seront toutes relayées via une page Facebook. À Bastia, il sera possible de déposer des objets au théâtre dès ce mardi 1er mars.

