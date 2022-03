La collecte annuelle des Restos du Coeur a démarré ce vendredi dans la Creuse

Coup d'envoi pour la collecte nationale 2022 des Restos du Cœur. Elle a commencé ce vendredi dans les magasins et supermarchés Creusois, et durera jusque dimanche. Les bénévoles attendent avec des caddies, prêts à recueillir vos dons de produits alimentaires, mais aussi de produits d'hygiène

Le coup d'envoi a été donné pour la collecte annuelle des restos du Cœur. Elle a commencé ce vendredi matin dans les supermarchés Creusois, et durera jusque dimanche. Les bénévoles espèrent des dons de produits alimentaires et de produits d'hygiène pour ceux qui sont dans le besoin. Mais avec l'augmentation des prix de l'énergie, une question se posent, les Creusois sont-ils au rendez-vous ?

Donner même dans des périodes économiques compliquées

Boîtes de conserves, pâtes, brosses à dents et même dentifrice, Régine tend les articles aux bénévoles du Resto du Cœur. Comme tous les ans, elle participe à la collecte. Même si son portefeuille est un peu moins fourni cette année. '"On fait tous attention, explique cette Creusoise. Malgré tout quand on sait qu'il y a toujours des gens pour qui c'est encore plus difficile que pour nous, il faut essayer de donner un peu. Ce sera peut être un peu moins que d'habitude, mais bon, il faut quand même essayer de participer au maximum."

C'était une inquiétude pour Gisèle, une des bénévoles du Restos du cœur. Avec la hausse des coûts de l'énergie notamment, est ce que les gens donneront toujours autant? Une inquiétude dissipée lors de la collecte : des dons, il y en a ! "On est quand même agréablement surpris parce qu'il y a eu beaucoup. Les gens se disent, comme moi, qu'on peut se retrouver à plat. Il suffit de très peu de choses !"

"On donne un peu ici, un peu ailleurs. On voudrait pouvoir faire plus, mais ce n'est pas facile"

Et avec la guerre en Ukraine, les appels aux dons se font nombreux depuis une semaine. Laurette essaye de participer à son échelle tout en continuant de donner aux Restos du cœur. "On donne un peu ici, un peu ailleurs. On voudrait pouvoir faire plus, mais ce n'est pas facile."

Objectif 9.000 tonnes de denrées

Lors de la collecte de l'année dernière, les Restos du Coeur avaient récupéré 7800 tonnes de denrées à travers la France. Cette année, elle espère dépasser les 9.000 tonnes.