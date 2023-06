Dans la continuité de la stratégie "Zéro Déchet", la collecte des déchets change dans toute la métropole de Montpellier, à partir du lundi 5 juin. Objectif : diminuer le volume et le poids des ordures ménagères (bac gris) et améliorer la collecte des emballages et des papiers (bac jaune). "Face aux enjeux écologiques et à l’augmentation du coût de traitement, réduire la production de nos déchets est une nécessité environnementale et économique" fait valoir la Métropole dans un communiqué.

Pour connaître les nouveaux jours de collecte : sur internet, veuillez saisir votre adresse ou par téléphone au 0.800.88.11.77 (appel gratuit depuis un poste fixe).

En moyenne, chaque habitant produit près de 530 kg de déchets par an dont la moitié d’ordures ménagères résiduelles indique la Métropole en ajoutant que "par leurs gestes de tri, les usagers et citoyens peuvent contribuer à la valorisation des déchets".

Les différents matériaux collectés sont triés par catégorie (plastique, papier, carton, acier, aluminium) et ensuite revendus pour permettre de fabriquer de nouveaux objets (vélo, pull polaire, oreiller, casserole, boule de pétanque, papier absorbant, arrosoir).

La Métropole prévient : "l'engagement de garder une ville propre doit s'accompagner d'une participation active des usagers, habitants et citoyens par le respect de règles élémentaires de savoir-vivre. Tout manquement aux règles sera donc sanctionné par des amendes allant de 135 euros à 1.500 euros en fonction de la gravité des faits".