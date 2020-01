La collecte des déchets perturbée à Poitiers suite à un blocage

La collecte des déchets n'a pas pu être assuré ce jeudi matin dans Grand Poitiers. Et pour causes, une dizaine de grévistes ont bloqué, dès 4 heures du matin, la zone de la République à Poitiers. Ce qui a empêché les camions et les agents de la société Urbaser Environnement de sortir du dépôt.

Le passage débloqué vers 12h30

Les grévistes ont ensuite quitté les lieux d'eux-mêmes, aux alentours de 12h30. Cependant, aucune tournée ne va pouvoir débuter. Les agents ne peuvent être mobilisés légalement que dix heures par jour. Cependant, une collecte dégradée devrait être mise en place. La société ramassera les poubelles uniquement dans des zones à risques, c'est-à-dire dans des secteurs qui présentent des risques d'insalubrité (immeubles ou petites industries), ou alors des risques d'incendie, notamment à cause du carton.