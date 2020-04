La collecte des déchets recyclables reprend mercredi 22 avril à Nantes

La collecte des déchets recyclables va reprendre le mercredi 22 avril à Nantes. Les salariés de la Métropole ont reçu l'information ce week-end par leur hiérarchie. Les bacs jaunes n'étaient plus ramassés depuis le 17 mars, date du début de confinement. Ils sont vidés tous les mercredis à Nantes. À Couëron, en Loire-Atlantique, la collecte reprend dès lundi 20 avril.

Précautions particulières pour jeter mouchoirs, gants et masques

La ville de Couëron précise que "les mouchoirs, les masques et les gants usagés doivent être jetés dans un sac plastique dédié et résistant. Ce sac doit être soigneusement fermé et conservé 24 heures avant de le jeter dans la poubelle bleue". Ces déchets ne doivent pas être jetés dans la poubelle jaune.

Par ailleurs les usagers doivent sortir les bacs bleus (ordures ménagères) uniquement les jours de collecte et lorsqu'ils sont pleins.