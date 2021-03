"Même un paquet de pâtes est important," Joël Papon, le président des Restos du Cœur de l'Hérault

Les restos du coeur de l' Hérault vous attendent à partir de ce vendredi et tout le week end dans 77 super et hypermarchés participant à la grande collecte annuelle. Elle sert a alimenter les centres de distribution pendant la campagne d' été.

Plus de 500 bénévoles des Restos du Coeur de l' Hérault seront aux portes de 77 super et hypermarchés du département ces vendredi, samedi et dimanche , mobilisés pour la collecte annuelle des restos.

Une collecte de denrées alimentaires non périssables et de produits hygiène et notamment pour les femmes, des produits indispensables qui coûtent cher.

Cette collecte sert à alimenter les 36 centres de distribution des restos du cœur de l' Hérault pendant la campagne d'été, ou plutôt l'inter campagne car en raison de la crise sanitaire, cette année, pas de pause entre les deux campagnes, les restos vont rester ouverts.

143 tonnes collectés l'an passé

Les 143 tonnes collectés l'an passé n'ont pas fait l'été, épuisés fin juillet , "l'objectif cette année,c'est de faire une plus grosse collecte pour tenir au moins jusqu'à septembre," espère Joël Papon, le président des Restos du Cœur de l' Hérault.

10% de bénéficiaires en plus cet hiver

L' organisation de la campagne hivernale des restos du cœur a été compliquée par la crise sanitaire, il a fallu s'adapter aux règles sanitaires, une entrée et en sortie distincte dans chaque centre de distribution, un seul bénéficiaire à la fois, " lors on n' a pas toujours pu empêcher les files d'attente à l’extérieur, mais grâce au strict respect des gestes barrières, nous avons pu éviter toute contamination et nous en sommes très fiers," se félicite le nouveau président des restos de l'Hérault.

"Malgré le covid, on a pu assurer la distribution dans tous les centres" Joël Papon, le président des restos de l' Hérault Copier

Beaucoup de nouveaux bénévoles

Si certains bénévoles plus âgés ont préféré se mettre en retrait à cause du covid, de nouveaux sont venus, "des étudiants privés de cours en amphis, qui n'avaient plus de petit boulot et avaient besoin de s'investir" explique Joël Papon.

"Une grosse demande de bénévolat" Le président des Restos de l' Hérault Copier

Les restos de l' Hérault vont avoir servi cette année au moins autant de repas que lors de la campagne hivernale 2019-2020 ,1 million 385 000 repas avec un nombre de bénéficiaires en hausse de près de 10%.

Les Restos viennent d'ouvrir un centre de distribution pour les étudiants dans une ancienne cafétaria du Crous Triolet à Montpellier,ils ont déjà enregistré 600 inscriptions.