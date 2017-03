La collecte nationale des Restos du Coeur en Creuse

Les bénévoles des Restos du Cœur seront présents dans 34 moyennes et grandes surfaces vendredi et samedi en Creuse. Ils comptent sur nous pour collecter denrées alimentaires, produits pour bébés et produits d'hygiène pour aider les 1.800 bénéficiaires que compte le département.

Les bénévoles des Restos du Cœur se mobilisent ce vendredi 10 mars et samedi 11 mars à l'occasion de la grande collecte nationale. En Creuse, ils nous attendront dans 34 moyennes et grandes surfaces, pour récolter les denrées qui seront ensuite redistribuées durant toute la campagne d'été dans les 12 antennes des Restos en Creuse.

Que faut-il donner ?

Conserves de viande et de poisson (thon, sardines...)

Conserves de légumes

Plats cuisinés

Légumes secs

Conserves de fruits, confitures et compotes

Sucre, thé, café, chocolats et biscuits

Nourriture pour bébés (petits pots, lait en poudre...)

Savon, gel douche et shampoing

Hygiène féminine

Rasoirs, brosse à dent

Tous les produits collectés en Creuse sont redistribués en Creuse

Malgré la crise, les Creusois répondent toujours présents au rendez-vous des Restos du Cœur. L'an passé, 16 tonnes de produits alimentaires, produits pour bébés et produits d'hygiène ont été récoltés. Si l'on rapporte la population creusoise au tonnage collecté, cela place la Creuse dans la fourchette haute des départements généreux. Cette grande collecte nationale est très importante pour les Restos du Cœur. Elle leur permet d'assurer la campagne d'été sans problème d'approvisionnement. En Creuse, les Restos viennent en aide à 1.800 bénéficiaires. L'an passé, ils ont distribué 240 000 repas, dont 130 000 durant la campagne d'hiver.