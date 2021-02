PHOTOS - VIDEO : La collectivité d'Alsace veut mettre du gibier au menu de ses cantines scolaires

Et vous, est ce que cela vous dirait de manger du gibier à la cantine ? Et bien les enfants des collèges d'Alsace y auront peut être bientôt droit. La CEA, la collectivité européenne d'Alsace veut en effet développer la filière locale de viande de gibier des forêts d'Alsace et le mettre à la carte des cantines des collèges.

Préparation des plats à base de sanglier au collège de Villé en Alsace © Radio France - Antoine Balandra

De la viande de sanglier sera donc cuisinée le 22 avril prochain à l'occasion d'une journée médiévale dans les collèges appelée "Collège au château". Mais un test a eu lieu ce mercredi pour les 450 pensionnaires du collège du Klosterwald de Villé.

Avec au menu un burger d'Obélix avec viande de sanglier, sauce tomate aux lentilles et tomme des Vosges. C'est l'un des trois plats à base de gibier expérimenté à la cantine de Villé. Et Brandon et Lucie élèves de 5e ont aimé : "c'était vraiment bon, j'ai rien à dire, c'était parfait" disent-ils.

Les trois plats à base de sanglier à la cantine de Villé © Radio France - Antoine Balandra

Le chef étoilé de la "Fourchette des Ducs" d'Obernai Nicolas Stamm a apporté son soutien à l'opération : "Il faut trouver des recettes et des manières de préparer la viande pour effacer un peu son goût prononcé. C'est vrai que c'est assez pertinent d'oser faire par exemple un hamburger bio avec que des produits alsaciens" dit le chef étoilé.

Sangliers fournis par les chasseurs

Laurence Zumsteeg, la cheffe de la cantine du collège de Villé, elle, a eu la lourde mission de faire avaler du gibier aux élèves avec plusieurs objectifs : "Le but c'était de trouver des recettes qui puissent se faire à grande échelle au niveau scolaire. On a élaboré trois recettes réalisables dans les collectivités, avec le défi d'utiliser le sanglier pour développer la filière locale. L'autre objectif, c'est de pouvoir faire découvrir cette viande à des élèves qui n'ont pas eu l'occasion de la goûter pour développer le goût chez l'enfant"

Le gnocchi à la romaine avec effiloché de sanglier à la cantine de Villé © Radio France - Antoine Balandra

Les enfants du collège ont aussi pu goûter par exemple des gnocchi à la romaine avec effiloché de sanglier à l'orientale. Avec de la viande issue de la chasse locale. "Il fallait trouver des débouchés pour la viande de sanglier, car il y a une surpopulation de sangliers, il y a des accidents à cause de cela. Alors quelle solution ? Avec les restaurants fermés, il y a moins de débouchés. Je me suis dit que nous avions des restaurants scolaires et des EHPAD. Alors pourquoi pas proposer cette viande noble, en circuit court, en proximité. Il n'y a que des vertus à cela" explique Frédéric Bierry, président de la Collectivité européenne d'Alsace.

Le chef étoilé Nicolas Stamm d'Obernai avec un élève du collège de Villé © Radio France - Antoine Balandra

La collectivité d'Alsace devrait maintenant intégrer des achats de gibier, en circuit court dans les commandes de ses cantines après la journée spéciale prévue en avril.