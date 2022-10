La Collectivité européenne d'Alsace victime d'une cyberattaque

Les agents l'ont appris via un mail ce lundi 3 octobre : la Collectivité européenne d'Alsace a été victime d'une cyberattaque le soir du 28 septembre. Plusieurs services ont été touchés. La direction assure avoir réagi à temps et garantit qu'il n'y a eu aucune fuite de données.

Mais cette situation inquiète les syndicats. "On a de sérieux doutes car plusieurs services stratégiques ont été condamnés : la direction des ressources humaines et la maison départementale des personnes handicapés, des services où il y a de nombreuses données sensibles comme des numéros de sécurité sociale, des comptes bancaires... On n'a aucune certitude, il ne faut pas être trop optimiste", estime le délégué FO des agents de la CEA, Christophe Odermatt.

La CEA a porté plainte

Le site de la CEA est toujours inaccessible depuis l'étranger. Les agents ne peuvent pas télétravailler depuis l'attaque. Il faudra encore quelques jours pour un retour à la normale.

La CEA a porté plainte. La cellule de cybercriminalité est chargée de l'enquête. L'adresse du pirate aurait été identifiée.