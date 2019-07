VIDÉO - Visite au sommet de la collégiale d'Eu, en pleine rénovation

Deux ans de travaux attendent la collégiale d'Eu, au nord de la Seine-Maritime. Quelques mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, toutes les précautions sont prises. Visite perchée du chantier à plus de 80 mètres de hauteur.

Pour accéder au sommet de la collégiale d'Eu, il faut grimper dans un méandre d'échafaudages - il y en a pour 60 tonnes. Des marches, des marches, encore des marches. Puis on passe des trappes, des échelles. L’ascension vaut le coup : une fois en haut, à 80 mètres de hauteur, une vue panoramique, sur la ville d'Eu, sur le Tréport et la mer, à quelques kilomètres de là.

Vu d'en haut, à 80 mètres du sol, la vue est vertigineuse © Radio France - Adrien Beria

Une flèche très ancienne

Ces travaux de rénovation ont commencé au début du mois de juillet 2019. Première étape : la flèche. En bois de chêne, la plus grande partie date du 19ème siècle, mais à sa base, on trouve encore des poutres du 14ème siècle. C'est l'une des plus anciennes flèches de France.

La flèche était auparavant recouverte d'ardoise et de plomb © Radio France - Adrien Beria

Le bois de la flèche est abîmé par les années, les intempéries et le vent © Radio France - Adrien Beria

L'architecte en chef des monuments publics Régis Martin, fier de mener ce chantier

Sécurité renforcée depuis l'incendie de Notre-Dame de Paris

Forcément, l'incendie de Notre-Dame de Paris, il y a trois mois, reste dans toutes les têtes. L'architecte, Régis Martin, explique prendre toutes les précautions : "On donne des permis de feu. On demande que le chantier soit d'une très grande propreté", raconte-t-il. Des extincteurs doivent toujours être à portée de main.

"On ne peut pas se permettre de voir partir en fumée le patrimoine, il est irremplaçable" - Régis Martin, architecte en chef des monuments historiques

Une seule règle, toujours avoir un extincteur à portée de main © Radio France - Adrien Beria

Reportage au sommet de la collégiale d'Eu

Plusieurs mois de chantier à venir

Les travaux sur la collégiale vont durer au moins deux ans - dont 10 mois rien que pour la rénovation de la flèche. Coût des travaux : 2,3 millions d'euros ("Hors taxes!" précise le maire, Yves Derrien).

A gauche, le maire d'Eu, Yves Derrien. A droite, Régis Martin, l'architecte en chef des monuments historiques © Radio France - Adrien Beria

Des portions de la flèche seront conservées, notamment des panneaux de plombs qui la recouvraient. On y trouve des mots, des noms et des dates gravées par les ouvriers qui l'ont rénové au fil des siècles. Ces vestiges seront exposés à Eu à la fin des travaux.