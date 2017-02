La Collégiale Saint-Agricol d'Avignon a fait peau neuve

Après deux ans de travaux, l'inauguration en ce week-end du 11 février devant une cinquantaine de fidèles et d'élus signe la fin des travaux de réfection de la Collégiale Saint-Agricol d'Avignon.

La Collégiale Saint-Agricol à Avignon s'est offert une beauté. Les travaux de réfection auront duré deux ans. Celle qui est l'église la plus ancienne de la ville après la Cathédrale a vu sa toiture nettoyée et rénovée, avec notamment des remplacements de dalles de pierre. Les vitraux ont également été restaurés. Par ailleurs, une couverture en plomb a été installée sur la coupole de la chapelle de Brancas afin d'assurer l'étanchéité de l'édifice.

La ville d'Avignon a financé ces travaux à hauteur de 50% du coût total d'1,40 million d'euros. Pour Cécille Helle, la maire d'Avignon, il fallait d'abord assurer la sécurité remise en cause par des infiltrations qui menaçaient la stabilité des maçonneries. L'autre objectif défendu par la maire d’Avignon concerne plutôt l'entretien de "l'attractivité touristique de la Ville".

Cécile Helle, maire d'Avignon, lors du discours d'inauguration de la Collégiale © Radio France - Boris Loumagne

Une réfection qui doit profiter aux fidèles de la paroisse mais également aux Avignonnais, et parmi eux, aux jeunes générations. C'est le voeux de Paco Esplugues, le curé de la paroisse Saint-Agricol:

Le fait d'ouvrir le chemin de l'art à tous les jeunes, ceux notamment des quartiers, qui ne se sentent pas forcément chez eux en centre-ville, je crois que c'est très important.

La fin des travaux à la Collégiale Saint-Agricol annonce le début d'autres chantiers. La ville d'Avignon va consacrer 4 millions d'euros à la restauration de son patrimoine, avec des travaux prévus, selon Cécile Helle, "sur les remparts, sur la Tour des cuisines et la Tour des anges du Palais des papes [...] et puis au second semestre de cette année le réaménagement des vergers Urbain V et des jardins du Palais des papes".