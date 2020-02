La collégienne avignonnaise qui a tenté de se suicider lundi va mieux

Avignon, France

L'adolescente de 14 ans a été hospitalisée et ses jours ne sont plus en danger. Son père l'estime victime de harcèlement et a porté plainte auprès de la gendarmerie. Dans le collège Tavan de Montfavet une cellule d'écoute a été mise en place dès mardi matin et que ce soit parmi les élèves ou parmi l'encadrement de l'établissement, l'émotion était encore vive.

Qu'elle revienne

Le souhait de ses condisciples, c'est que s'il y a eu harcèlement, celui-ci soit puni. Le désir de la principale, c'est de voir l'élève de troisième revenir rapidement en classe où elle est considérée comme une bonne élève par ses enseignants.