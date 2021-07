La Colmiane est prête pour la saison d'été : "le retour de la vie" après la tempête Alex

La station de la Colmiane, à Valdeblore, va vivre une vraie saison d'été. Toutes les activités sont prêtes pour accueillir les touristes. La fin de plusieurs semaines de travaux suite aux ravages de la tempête Alex. Un soulagement pour la maire et les habitants.

Il ne manque plus que les touristes ! La station de la Colmiane, dans les Alpes-Maritimes, est fin prête pour cette saison d'été. Les pistes de VTT sont notamment flambant neuves après des semaines de travaux.

La station de La Colmiane © Radio France - Luc Chemla

En effet, il a fallu réparer les ravages de la tempête Alex, il y a 8 mois : glissements de terrain, pistes recouvertes de boue et de gravats, pistes VTT effacées... Même si les stigmates sont encore visibles par endroits, les vacances et l'arrivée des touristes permettent d'aller de l'avant.

Les pistes de VTT sont toutes neuves © Radio France - Luc Chemla

Les pistes de VTT ont été refaites suite aux glissements de terrain causés par la tempête Alex © Radio France - Luc Chemla

Il reste encore des stigmates des glissements de terrain tout en haut du téléphérique © Radio France - Luc Chemla

Le début de la saison touristique estivale donne ainsi du baume au coeur à Carole Cervel, la maire de Valdeblore. "C'est un pas de plus vers la vie d'avant. Aujourd'hui, chaque activité a pu se reconstruire, ce n'était pas évident de pouvoir par exemple remonter la piste de luge d'été. Chaque activité a été un challenge supplémentaire pour pouvoir refonctionner et aujourd'hui lancer cette nouvelle saison et toutes les activités pour tout le territoire c'est très important".

"Il fallait être prêt, c'était vital"

L'enjeu économique est évidemment énorme puisque l'été, grâce notamment aux activités comme la via ferrata et la tyrolienne, la population de la commune est multipliée par 5. "Il fallait être prêt, c'était vital, essentiel" confie l'édile. "Essentiel pour les emplois, pour nos jeunes, pour qu'ils puissent rester ici, pour nos familles, pour la vie. C'est notre vie".

Ce n'est pas Mourad, serveur dans un restaurant de La Colmiane qui dira le contraire . "Si la station ne fonctionne pas, nous on n'a pas de travail. Un an que l'on attend ça entre le Covid et la tempête Alex. Les activités attirent du monde, les gens viennent boire ou manger chez nous après."

Cela va faire du bien de voir tous les petits gamins remonter et profiter des installations"- Une Valdebloroise

Les habitants sont eux aussi soulagés et connaissent l'importance de la présence des touristes dans la station. "C'est le retour de la vie" dit-il l'un d'entre eux, ému. Une autre Valdebloroise, de son côté, se réjouit "de voir que tout redémarrent et que tous les petits gamins vont remonter et profiter des installations."

Pour continuer d'être attractif, un projet de luge quatre saisons ouverte toute l'année est en réflexion à La Colmiane.