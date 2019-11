La colocation entre personnes âgées, un concept qui se développe en Côte-d'Or

Perrigny-lès-Dijon, France

Ce sont des colocations pas tout à fait comme les autres. En Bourgogne Franche-Comté, en dix ans,une trentaine de colocations pour personnes âgées dépendantes ont été ouvertes par la société Ages&Vie. Moyenne d'âge : 85 ans.

Quelle différence avec une maison de retraite ? Ces colocations hébergent seulement entre 7 et 8 résidents. Sachant qu'il y a 3 auxiliairesde vie, les seniors sont donc plutôt bien entourés. L'objectif est qu'ils se sentent chez eux : ils peuvent aménager leur studio, et choisissent souvent une colocation proche de l'endroit où ils ont vécu avant.

Autre différence : le loyer est un peu moins cher que dans un Ehpad, environ 1 500 euros par mois, et avec un service meilleure selon Colette Deguin, auxiliaire de vie dans la colocation de Perrigny-lès-Dijon : "On ne laisse pas les résidents dans leur chambre, on les emmène avec nous, on discute avec eux. Si on voit qu’une personne n’est pas bien on va lui remonter le moral.”, explique-t-elle.

Il y a de l'écoute, et une belle entente entre colocataires

Dans ces colocations, les résidents sont en plus encouragés à s'impliquer dans la vie commune. L’épluchage des légumes n'est clairement pas réservé au personnel.

Ce jeudi midi, les 8 colocs de Perrigny-lès-Dijon étaient justement en plein préparatif de repas. Le menu : pommes de terres sautées avec côtes de porc. A 83 ans, Arlette a décidé d’intégrer ce logement parce qu’elle bien l’idée de faire des choses en groupe : “Je suis ravi d’être là. On est bien entouré, il y a de l’écoute, et une belle entente entre colocataires. Ce n’est pas du tout une maison de retraite, ici on peut sortir quand on veut.“

Aujourd'hui il y a une trentaine de coloc dans 5 départements de la Bourgogne Franche Comté. © Radio France - Victorien Willaume

Pour encadrer et accompagner les résidents, il y a trois auxiliaires de vie, dont Christine. Elle habite carrément à plein temps dans la maison : “On est un peu leur maman. S’ils ont besoin de nous pour une douche, on va faire la douche. On leur fait à manger tous les jours, et ils peuvent nous aider s’ils veulent. C’est très ouvert”

En plus des auxiliaires de vie comme Christine, les seniors sont accompagnés par des médecins et des infirmières, qui passent les voir régulièrement.Récemment une nouvelle maison a ouvert ses portes à Ouges dans le sud de Dijon. Trois logements sont encore disponibles.

D'ici 2040 le nombre de personnes dépendantes va passer de 1,4 à 2 millions.