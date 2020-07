La comédienne mayennaise Mylène Demongeot prend la défense des associations de protection animale

La comédienne Mylène Demongeot, qui vit près de Château-Gontier-sur-Mayenne, et de nombreuses autres personnalités du spectacle apportent leur soutien aux associations de protection animale qui demandent au gouvernement de débloquer un fonds d'urgence de 15 millions d'euros pour aider les refuges et sanctuaires pour animaux, des structures qui se trouvent dans une situation financière jugée alarmante. Le Refuge de l'Arche, dans le Sud du département, en fait partie.

"L'octroi d'un fonds d'urgence tant espéré a été refusé à l'Assemblée nationale, le 2 juillet. Une décision qui suscite l'incompréhension et le désespoir, notamment pour les structures qui espéraient une aide financière pour ne pas fermer définitivement" s'est indigné l'association Ethics For Animals à l'origine de la demande d'aide aux côtés de One Voice, le collectif Chats 100% Stérilisation Obligatoire et L'Arche des Associations.

Parmi les personnalités signataires de cet appel à l'aide : Kev Adams, Nathalie Baye, Jacques Dutronc, Patricia Kaas, Frank Leboeuf, Miou Miou et Michel Sardou.