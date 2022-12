La comédienne Mylène Demongeot est décédée ce jeudi à l'âge de 87 ans

Mylène Demongeot est décédée ce jeudi 1 décembre 2022 à l'âge de 87 ans à Paris. Résidente dans le Sud-Mayenne depuis une dizaine d'année, l'actrice a notamment joué dans "Fantomas" ou encore "Camping".

"C’est avec une profonde émotion et une grande tristesse que nous vous faisons part du décès de l’actrice Mylène Demongeot survenu le 1er décembre à l’âge de 87 ans.", peut-on lire dans un communiqué de la famille de l'actrice.

Connue pour ses rôles dans "Fantômas", "Bonjour tristesse", "Les Trois Mousquetaires", "36, quai des Orfèvres", "les 3 volets de Camping" et plus récemment 'Maison de retraite', elle avait partagé l’affiche avec de nombreux acteurs du cinéma : Yves Montand, David Niven, Alain Delon, Louis de Funès et Jean Marais.

Après avoir épousé le photographe Henry Coste en 1958, Mylène Demongeot s’était unie en seconde noce à Marc Simenon, en 1966, fils de l’écrivain Georges Simenon et décédé en 1999.