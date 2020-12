La sénatrice du Jura Sylvie Vermeillet critique la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement

Il y a eu un défaut de préparation, de stratégie, et de communication du gouvernement face au coronavirus. Ce sont les conclusions de la commission d'enquête du Sénat sur la gestion de la crise sanitaire, un rapport de 452 pages, 133 personnes auditionnées. Le gouvernement n'était pas prêt à affronter cette pandémie, selon la sénatrice (Union Centriste) du Jura Sylvie Vermeillet, l'un des rapporteurs de cette commission, elle était l'invitée de France Bleu Besançon ce vendredi.

En témoigne le fiasco des masques, "dysfonctionnement flagrant" pour la parlementaire jurassienne. La France devait disposer d'un milliard de masques chirurgicaux, or le n°2 du ministère de la Santé, Jérôme Salomon, a estimé que 100 millions de masques était un nombre suffisant. "Lorsque la ministre Agnès Buzyn a découvert la réalité du stock de masques le 24 janvier, il était déjà trop tard," note Sylvie Vermeillet.

Les Français peuvent avoir le sentiment de ne plus savoir qui croire" - La sénatrice Sylvie Vermeillet

L'élue jurassienne s'étonne aussi de la communication gouvernementale: "Le gouvernement a dit que les masques ne servaient à rien, certes il a suivi ce que disait l'Organisation Mondiale de la Santé" reconnaît Sylvie Vermeillet," mais il savait très bien que des masques, on n'en avait pas." Cette "adaptation " de communication, estime-t-elle, "fait qu'aujourd'hui les Français peuvent avoir le sentiment de ne plus savoir ce qu'on doit croire, qui croire, et particulièrement à un moment où on commence la période de vaccination".

On aurait pu éviter d'engorger les hôpitaux

Trouver des masques en urgence, et donc à n'importe des prix parfois exorbitants, a coûté très cher à l'Etat, calcule la sénatrice: jusqu'à trente fois plus cher que si le choix avait été fait en amont de reconstituer le stock. "Mais je dirais que ce n'est même pas le pire" ajoute Sylvie Vermeillet "le pire, c'est que si on les avait commandé à temps, si on avait abordé la crise avec un milliard de masques chirurgicaux et un milliard de FFP2, on aurait pu équiper les médecins de ville et éviter d'engorger aussi dramatiquement les hôpitaux comme cela a été le cas".

Concernant les mesures annoncées ce jeudi par le gouvernement, Sylvie Vermeillet ne veut pas critiquer à tout prix: "je crois qu'il tâtonne, comme les gouvernements des autres pays, on a encore 14.000 cas, il faut rester prudent."

L'interview complète de la sénatrice Sylvie Vermeillet: