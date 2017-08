La commission de sécurité du Burger King d'Aubière reportée

La commission de sécurité n'a pas pu donner d'avis ce vendredi matin sur l'ouverture du Burger King à Aubière. A cause d'une erreur dans le document de travail, la réunion est reportée. Ce qui décale l'ouverture controversée du fast-food dans la rue de Malmouche.

Le Burger King d'Aubière n'ouvrira pas la semaine prochaine. La réunion de la commission de sécurité prévue ce vendredi matin avec les différents services a été écourtée et reportée. En cause une "coquille dans un rapport" explique-t-on à la préfecture du Puy-de-Dôme.

Le maire d'Aubière, Christian Sinsard, lui parle d'un "mauvais document de travail" sur lequel il était impossible de statuer en l'état : "la personne chargée de cette commission a apporté un permis qui a été rejeté par la mairie, c'est un permis qui n'existe pas. Donc ce qui va se passer c'est que la commission de sécurité va devoir à nouveau ce réunir et ça va encore durer quelques temps je pense".

Une installation rue de Malmouche dénoncée depuis deux ans

Le Burger King a Aubière c'est un sujet épineux qui agite la ville depuis deux ans, depuis 2015. Non pas à cause de l'implantation de l'enseigne dans la ville mais cela coince à cause de l'emplacement choisi. Un terrain au fond d'une impasse, bordé par l'avenue du Roussillon.

Claude habite dans cette rue depuis 1978. Sa maison est au bout de l'impasse, en face du bâtiment du Burger King. Il est venu ce vendredi matin avec d'autres riverains pour connaître l'avis de la commission avec son report, il est plutôt satisfait : "On était inquiet car on avait peur qu'il annonce l'ouverture pour la semaine prochaine finalement il a un report donc on est satisfait de la démarche".

"On sait que ça va finir par ouvrir" Paul, riverain

Paul qui habite la maison d'à côté sait que ce n'est qu'un répit avec une ouverture du fast food : "On sait que ça va finir par ouvrir, on sait qu'on aura une foule de voitures dans cette impasse, qu'il n'y a pas de trottoirs, qu'il n'y a rien et qu'il va finir par y avoir un accident et ceux qui ont autorisés cette ouverture devront prendre leurs responsabilités".

La commission de sécurité devrait se réunir dans les prochaines semaines pour statuer, après ce sera au maire d'Aubière et à son équipe de décider.