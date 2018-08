Depuis le 4 juillet et jusqu'au 16 août, vous pouvez vous exprimer pour ou contre le changement d'heure. La commission européenne invite les citoyens des 28 pays membres à exprimer leur avis.

En février dernier, les députés du parlement européen avaient voté une résolution en faveur de l'abolition de l'alternance entre heure d'été et heure d'hiver, et demandé une évaluation complète du système. La commission européenne veut en fait convaincre les 28 états membres d’abandonner le dispositif, mais c'est à chaque nation de trancher, et de choisir si elle souhaite garder l'alternance ou passer à un seul fuseau horaire.

"Du coup, on gagne une heure de sommeil, c'est ça?" 🤔



Pour ou contre l'heure d'été, participez à notre consultation publique jusqu'au 16/08 → https://t.co/5w8dAETTPU#EUHaveYourSaypic.twitter.com/0fxgro5m85 — Commission Européenne 🇪🇺 (@UEfrance) July 31, 2018

Cinq questions pour détailler son avis et ses habitudes

Les participants à la consultation en ligne sont invités à répondre à cinq questions pour détailler leur avis et leur expérience du changement d'heure. Ils sont aussi interrogés sur leur préférence entre heure d'été et heure d'hiver, si un seul créneau était conservé toute l'année.

Des effets négatifs sur la santé ?

En février, les députés européens avaient souligné que "de nombreuses études (...) ont indiqué l'existence d'effets négatifs sur la santé des êtres humains" de ces changements d'heure en mars et en octobre, même si ces études "n'aboutissent pas à des conclusions définitives". A l'origine de cette résolution, la députée européenne écologiste Karima Delli : "Le changement d'heure semble difficile pour certaines personnes, comme les enfants ou les personnes âgées", avait-t-elle expliqué sur France Bleu Alsace, évoquant les divers problèmes de santé ou de sécurité qu'il peut engendrer, alors que selon elle, les économies d'énergie sont minimes.

L’Union Européenne lance une consultation publique pour savoir s’il faut ou pas maintenir le changement d’heure été/hiver. J’ai voté contre le maintien du changement d’heure, il est temps : revenir au bon sens. Donnez votre avis ici https://t.co/6CfZEFkd1G… https://t.co/yhlhKPfKFR — Karima Delli (@KarimaDelli) July 30, 2018

Un changement d'heure en place depuis 1976

En France, l'heure d'été a été instaurée en 1976, au début du quinquennat de Valéry Giscard-d’Estaing. L’objectif était à l’époque de réaliser des économies d’énergie à la suite du choc pétrolier de 1973-1974. Depuis 1998, les dates de changement d'heure ont été harmonisées au sein de l'Union européenne. Dans tous les pays membres, le passage à l'heure d'été s'effectue le dernier dimanche de mars et le passage à l'heure d'hiver le dernier dimanche d'octobre.