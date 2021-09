La Commission Inceste ouvre mardi une plateforme téléphonique pour recueillir la parole des victimes

La Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) lance mardi 21 septembre une plateforme téléphonique pour recueillir la parole des victimes et de leurs proches. L'objectif est de s'en inspirer pour définir une politique afin de protéger les enfants.

Écouter les victimes, s'inspirer de leur parole et définir une politique qui protégera les enfants : c'est l'objectif d'un appel à témoignages qui sera lancé ce mardi 21 septembre par la Commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise). Cette dernière a été lancée en janvier dans le sillage de la publication de "La familia grande", de Camille Kouchner, qui accuse son beau-père le politologue Olivier Duhamel de viols sur son frère jumeau, et de l'onde de choc qui en a découlé. Des milliers de victimes ou de proches ont témoigné sur les réseaux sociaux sous le mot-dièse #MeTooInceste.

Pour recueillir cette parole, une plateforme téléphonie sera ouverte à 10 heures mardi. L'objectif et la mission de la Ciivise est de mieux connaître l'ampleur et les ressorts de l'inceste et de formuler à l'horizon 2023 des recommandations pour l'action publique. En janvier, face aux nombreux témoignages, Emmanuel Macron avait promis "d'adapter notre droit pour mieux protéger les enfants".

Écouter les victimes et leurs proches

Placée sous l'égide du secrétariat d'État chargé de l'Enfance, la Ciivise a débuté ses travaux en mars. Plusieurs victimes ont déjà été entendues. "Les personnes qui parlent le font pour elles-mêmes, et aussi pour que, aujourd'hui et demain, les enfants soient protégés et puissent grandir en sécurité. Elles nous ont dit : 'vous n'imaginez pas le bien que cela me fait que ma parole soit reçue par une instance publique' et 'Je ne veux pas que d'autres enfants subissent ce que j'ai subi'", a expliqué à l'AFP le juge Édouard Durand, coprésident de la Ciivise et juge des enfants pendant 17 ans.

Les agresseurs imposent très souvent une omerta, rappelle le juge, qui encourage à briser le silence : "Les pédo-psychiatres, les psychologues signalent que les enfants victimes de violences sexuelles souvent se dessinent sans bouche. Nous, nous disons aux victimes : vous êtes écoutées et comprises, votre parole est crue, elle va permettre de construire une politique publique."

Plus vite on parle, plus vite on pourra se reconstruire.

"La difficulté de parler, j'en connais le poids : il m'a fallu 30 ans pour en parler à ma famille. Ils ne m'ont pas cru et m'ont exclu", a raconté à l'AFP Laurent Boyet, victime de viols par son frère aîné entre l'âge de six et neuf ans. "Je me suis cru seul parce que je ne parlais pas. Plus vite on parle, plus vite on pourra se reconstruire", ajoute ce membre associé de la Ciivise.

À partir du 20 octobre, les membres de la Commission Inceste, des magistrats, avocats, forces de l'ordre, chercheurs, psychologues ou pédiatres, iront tous les mois à la rencontre des victimes et sensibiliseront la population en organisant des réunions publiques partout en France. Ils consulteront également les professionnels des secteurs concernés (juges, médecins, services sociaux, forces de l'ordre, institutions) pour trouver les pratiques à adopter.

Selon l'enquête nationale Virage de 2015, 14,5% des femmes et 4% des hommes ont subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Plus de la moitié des femmes et deux tiers des hommes ont subi ces violences avant 18 ans.