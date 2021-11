La Commission sur l'inceste a reçu plus de 6.000 témoignages, neuf victimes sur dix sont des femmes

Une déferlante de témoignages, de très nombreuses victimes et des manquements pour les accompagner et protéger les enfants. Deux mois après son lancement et un large appel à témoignages, la Commission indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise, doit présenter les premiers enseignements tirés de la parole des victimes et de l'audition des experts, ce mercredi au ministère des Solidarités et de la Santé. franceinfo a pu consulter ce rapport.

6.200 témoignages, 9 victimes sur 10 sont des femmes, 13% en situation de handicap

La Ciivise a reçu 6.200 témoignages d'adultes victimes de violences sexuelles ou d’inceste lorsqu'ils étaient enfants, révèle franceinfo ce mardi. D'après le document consulté par nos confrères, 9 victimes sur 10 sont des femmes; La moyenne d'âge des personnes qui ont témoigné est de 44 ans, et 13% des victimes sont en situation de handicap.

Concernant la libération de la parole, les victimes d'inceste qui ont témoigné sont 9 sur 10 à avoir déjà parlé de violences. Une victime sur deux qui n'a pas parlé des violences ne l'a pas fait par honte, culpabilité, peur des réactions de l'entourage, ou encore de la procédure.

Une victime sur trois a déjà fait une tentative de suicide, une femme sur trois déclare des problèmes gynécologiques

Ce document éclaire aussi l'impact sur la santé mentale des victimes d'inceste. "Près de 9 victimes sur 10 déclarent que les violences sexuelles ont eu un impact négatif sur leur confiance en eux et sur leur santé psychologique. Une victime sur trois rapporte avoir déjà fait une tentative de suicide", rapporte le document. Il éclaire aussi l'impact sur la santé et la vie sexuelle des victimes.

"Suite aux violences sexuelles, une femme sur trois déclare des problèmes gynécologiques et une sur cinq déclare un dérèglement de son cycle menstruel ou une absence de règles". A la suite des violences sexuelles, "une victime sur trois déclare n'avoir aucune vie sexuelle. Près d'un homme sur deux déclare avoir une sexualité compulsive - cela concerne moins d'une femme sur trois", révèle aussi le rapport.

Une vulnérabilité particulière à la violence, le manque de protection de la société pointé du doigt

Les victimes d'inceste insistent aussi sur leur vulnérabilité à la violence, selon le document de la Ciivise. "Six femmes sur dix et près de quatre hommes sur dix ont subi d'autres types de violences au cours de leur vie : dans le couple, au travail, dans l'espace public, au cours de leurs études".

Les victimes qui ont témoigné ne se disent pas non plus soutenues par la société pour les protéger. "100% des victimes considèrent que la société ne protège pas assez les enfants", indique le document. "7 victimes sur 10 qui ont parlé des violences l'ont fait plus de 10 ans après les faits. Et pour 4 victimes sur 10 qui ont révélé ces violences, le confident n'a rien fait".

Une victime sur deux n'a bénéficié d'aucun accompagnement psychologique

Enfin, concernant la réparation du préjudice subi, "une victime sur deux n'a bénéficié d'aucun accompagnement psychologique. Un tiers des victimes en situation de handicap considèrent que leur handicap a été un frein à leur prise en charge médicale".

La Commission Indépendante sur l’inceste et les violences sexuelles faites aux enfants, la Ciivise, a été lancée en janvier 2021 par Emmanuel Macron pour mieux prévenir les violences sexuelles, mieux protéger les enfants victimes et lutter contre l’impunité des agresseurs. Elle est présidée par Edouard Durand, magistrat et expert de la protection de l'enfance, et par Nathalie Mathieu, directrice générale de l'association Docteurs Bru, qui accueille dans une maison spécialisée des jeunes filles victimes d'inceste.

