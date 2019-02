La communauté algérienne de Toulouse prévoit une manifestation contre la candidature du président Abdelaziz Bouteflika

Toulouse, France

Des Toulousains prévoient de manifester le dimanche 3 mars, place du Capitole à 15h. La communauté algérienne toulousaine souhaite organiser une manifestation en écho aux rassemblements des étudiants en Algérie. Ils protestent contre la candidature de l'actuel président Abdelaziz Bouteflika, qui se présente donc pour un cinquième mandat. Le chef d'État algérien est hospitalisé en ce moment en Suisse, à Genève. L'élection présidentielle doit se tenir le 18 avril prochain.

Kamel Hadji fait partie des organisateurs de la manifestation dimanche à Toulouse. Il vient de créer le collectif "Algérie démocratique" : "On dit 'Non au cinquième mandat de Bouteflika, non au système, non au régime'. C'est un président qui règne depuis vingt ans. Il y a quand même eu un million et demi d'Algériens qui se sont soulevés de l'autre côté de la Méditerranée, le peuple ne sent pas serein. Ce sont les inquiétudes du peuple et ce sont nos inquiétudes à nous aussi Algériens qui vivons en France."