La communauté de communes de Conflent-Canigó réduit la fréquence du ramassage des poubelles vertes

La collecte des ordures ménagères va être réduite de moitié dans trois secteurs dans la communauté de communes. Le ramassage se fera désormais toutes les deux semaines, et non toutes les semaines. Une manière de faire des économies et d'inciter les habitants à mieux trier leurs déchets.

Les poubelles vertes ne seront plus ramassées toutes les semaines, mais tous les 15 jours. C'est ce qu'il va se passer dans la communauté de communes de Conflent-Canigó, dans les Pyrénées-Orientales. Une expérimentation lancée du lundi 3 octobre au 5 avril sur trois secteurs : sur Ria-Sirach, sur Prades dans le quartier des Vergers ensoleillés et sur Catllar, au Mas Riquer. Le but : réduire le coût de traitement des déchets et inciter les habitants à mieux trier leurs déchets. Une expérimentation qui pourrait ensuite être étendue à toute la communauté de communes.

Des poubelles quasiment vides en période hivernale

La volonté de réduire la fréquence de la collecte des ordures ménagères est née d'un constat réalisé par la communauté de communes : "Nous avons ouvert nos poubelles avant le passage de la collecte, et nous nous sommes aperçus que nos poubelles étaient remplies à 30 ou 40%", explique Jean Maury, maire de Ria-Sirach et élu en charge de la gestion des déchets à la communauté de communes.

Le fait de réduire le nombre de passage pourrait donc réduire le coût de traitement des déchets : "Lorsque l'on sait que le coût du transport et du traitement est d'environ 200€ la tonne, cela représente un budget assez conséquent." Pour réaliser des économies, l'expérimentation est donc menée sur trois secteurs. "Faire des collectes en hiver où l'on récole peu d'ordures ménagères coûte cher, assure l'élu. Tout le monde connait le prix du gasoil aujourd'hui. Il faut aussi penser au bilan carbone."

40% du contenu des poubelles vertes sont des déchets recyclables

Autre constat réalisé par les élus : ces poubelles vertes sont remplies à 40% de déchets qui pourraient être recyclés. Cette expérimentation a donc pour but d'inciter les habitants à mieux trier : "Il faut que l'on soit plus efficaces et que les gens s'habituent à trier mieux, indique Jean Maury. La majorité des gens le font, mais pour certains, il faut s'améliorer, c'est dans l'intérêt de tous."

Cette expérimentation devrait s'étendre aux 26 000 habitants de la communauté de communes dès le mois d'avril. Une bonne initiative selon les premiers concernés : "J'ai un bac jaune très grand déjà que je ne met pas au ramassage toutes les semaines", assure Chantal, qui trouve l'initiative logique. Même constat pour cette habitante, très sensibilisée au tri sélectif : "Je tri le moindre papier et toujours fait cela. Je ne suis pas jeune mais je suis très écologiste !"

Cette baisse du ramassage n'entrainera cependant pas de baisse de taxe pour les habitants. Selon la communauté de commune, diviser par deux le nombre de ramassage permet de ne pas augmenter les taxes. Le ramassage se fera à nouveau une fois par semaine en période de fêtes de fin d'année et lors des vacances, les déchets étant plus nombreux.