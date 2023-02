La communauté franco-turque d'Amiens se mobilise pour aider les rescapés du séisme

Des centaines de plats et de pâtisseries ont été préparées et vendues pour constituer une cagnotte d'urgence

Un bilan humain chaque jour plus lourd. Cinq jours après le tremblement de terre en Turquie et en Syrie, le nombre de victimes dépasse les 25 000. Et les rescapés sinistrés se comptent aussi par centaines. C'est pour les aider, à distance que la communauté franco-turque d'Amiens se rassemble ce samedi.

Monté sur pied en seulement trois jours par l'association La Licorne Turquoise , l'évènement a mobilisé de nombreuses personnes pour recueillir des dons de jouets ou pour cuisiner des plats, des pâtisseries par centaines, vendus pour constituer une cagnotte d'urgence.

Un grand choc émotionnel

"On a tous ressenti un grand choc émotionnel, et le besoin de se rassembler", explique Salih Uysal, l'un des responsables de l'association. "Ensuite on s'est demandé ce que l'on pouvait faire, et cette idée de kermesse est venue", poursuit-il. L'association espère donc récolter un maximum d'argent pour les sinistrés, sans savoir encore précisément comment il sera acheminé. "Il y a plusieurs possibilités, peut-être y aura t-il des membres de l'association qui iront directement mener une mission sur place, peut-être que nous solliciterons des ONG", détaille Salih Uysal.

Mais cette action sera certainement menée "sur la durée. Beaucoup d'experts disent que la reconstruction de la région ne se fera pas du jour au lendemain et qu'il y aura besoin de beaucoup d'aide et de soutien. Nous voulons y participer."

