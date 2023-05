La communauté gitane bloque les entrées des Saintes-Maries-de-la-Mer

Ils ont mis leur menace à exécution. A moins de dix jours de leur grand pèlerinage, les gens du voyage bloquent l'accès aux Saintes-Maries-de-la-Mer depuis 6h30 ce mardi matin. Ils sont une centaine à tenir le rond-point de la route d'Arles.

Et sur les autres axes, entre 60 et 70 fourgonnettes et caravanes bloquent sur les deux autres routes d'accès. Le bras de fer va se poursuivre jusqu'à ce que leurs revendications soient entendues d'après leur porte parole Yohann Salles. La mairie leur interdit l'accès au coeur de village avec 260 blocs de béton. La maire les empêche ainsi de tenir leur marché sur celle qui est pourtant appellée "la place des gitans".

