La communauté italienne de Savoie pleure l'absence de l'Italie à la Coupe du monde

Au Qatar, les matchs de poule de la coupe du monde s'enchaînent... Mais sans l'Italie, quadruple championne du monde, deuxième nation la plus titrée de tous les temps, après le Brésil. Deuxième fois consécutive, après 2018, que la Squadra Azzurra est absente des débats. La faute à une campagne de qualification ratée, et une défaite en barrage face à la toute petite Macédoine du Nord. La Savoie compte évidemment une grande communauté italienne... qui regrette vivement l'absence de l'équipe nationale au Qatar.

ⓘ Publicité

Toutes les deux semaines, Salvatore vient directement d'Italie, pour ravitailler en panettone l'épicerie italienne de Tina. Pour lui, la Coupe du monde sans l'Italie, c'est presque en train de devenir une habitude, mais il essaie de relativiser, pour ne pas trop mal le vivre: "Je ne vais pas dire que ça me rend malade... ils ne sont pas à la Coupe du monde parce qu'ils ont mal joué, voilà tout !" De l'autre côté du comptoir, pour Tina, passer à autre chose, c'est un peu plus compliqué : "Ça me rend triste... Dès qu'il y a un France-Italie, c'est un peu la guerre avec mon mari, parce que moi je suis italienne, et lui il est français... donc ça me fait bizarre qu'on ne soit pas à la Coupe du monde !"

Certains se rangent derrière l'Equipe de France

Bizarre, le mot est un peu faible pour caractériser la déception de Torcuato. Trente ans que ce Calabrais d'origine est arrivé en France. Il tient aujourd'hui le restaurant l'Italiano : "Ça fait mal, une Coupe du Monde sans l'Italie ! En ce moment, c'est pas une grande équipe non..." Comme beaucoup d'italiens, il se range donc derrière l'équipe de France : " Ma femme est française, mon fils est moitié moitié... je suis également supporter du Milan AC ! Alors, comme Giroud y joue, ça fait une bonne raison de supporter la France !"

"Il y a des hauts et des bas, ça reviendra"

Salvatore (un homonyme du premier), également d'origine italienne, gère le restaurant-pizzeria La Belle Sicile , et il attend désormais des jours meilleurs : " Ça fait un pincement au cœur de ne pas être là, nous qui avons gagné tant de fois la Coupe du monde. Ce sont de grands souvenirs, Tardelli, Zoff, des grands anciens ! Maintenant, place aux jeunes, à eux de redresser la barre... il faut se souvenir où était la France il y a quelques années. C'est comme ça, dans toutes les équipes il y a des hauts et des bas, ça reviendra !"

loading