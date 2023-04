La communauté musulmane de Cherbourg veut construire une nouvelle grande mosquée

Plus de 1.400 fidèles se sont retrouvés à Cherbourg-en-Cotentin ce vendredi 21 avril pour l'Aïd el-Fitr, la fête de la rupture du jeûne à la fin du mois de ramadan. Impossible d'accueillir tout le monde dans l'actuelle mosquée, trop petite. Les célébration se sont faites dans un gymnase prêté par la mairie. La communauté souhaite donc en construire une nouvelle.

ⓘ Publicité

Le terrain déjà acquis

"Le terrain est trouvé," annonce Belkacem Seghrouchni, représentant de l'association culturelle islamique. Il s'agit d'une ancienne pépinière, Le Clos Fleuri, à deux pas de l'actuelle mosquée sur les hauteurs d'Octeville. La promesse d'achat de ce nouveau terrain a été signée cette semaine.

Le terrain en cours d'acquisition par l'association est une ancienne pépinière située tout près de l'actuelle mosquée, sur les hauteurs d'Octeville. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Les démarches pour obtenir le permis de construire sont en cours et la communauté est en train de réunir des fonds auprès des fidèles pour financer le projet.

L'ancienne pépinière du Clos Fleuri d'Octeville pourrait bientôt devenir une mosquée. © Radio France - Sarah Saltiel-Ragot

Une grande mosquée pour répondre aux besoins du territoire

L'actuelle mosquée qui date des années 1990 "n'est plus adaptée aux besoins," estime Belkacem Seghrouchni. La taille pose problème face aux nombre de fidèles. Là où une ville comme Caen dispose de plusieurs mosquée, la Manche n'en a qu'une pour tout le département.

L'envergure du site est aussi en question, les bâtiment vieillissent et sont "coincés" entre entre des habitations. Pour Belkacem Seghrouchni, la ville s'est développée et il faut que les infrastructures suivent : "Il y a quelques années, nous avons accueilli des ministres indonésiens venus signer des contrats avec Naval Group pour la prière du vendredi et on sentait que les locaux ne répondaient pas au rang de ministre." Les fidèles souhaitent donc une "mosquée digne de ce nom" à Cherbourg.