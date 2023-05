La communauté musulmane dénonce une "traque" après la demande de recensement d'élèves absents pour l'Aïd

"Je suis scandalisé", souffle Abdallah Zekri, le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie. C'est une polémique qui enfle depuis ce week-end : des policiers ont demandé par mail à une centaine de chefs d'établissements à Toulouse le taux d'absentéisme des élèves pour l'Aïd-Al-Fitr (qui a eu lieu le 21 avril dernier), la fin du ramadan pour les musulmans.

"Finalement, on traque les musulmans jusque dans les écoles, continue Abdallah Zekri. Comment expliquer que des policiers demandent une telle liste, sans que leur hiérarchie soit au courant, sans qu'ils soient sanctionnés ? Je mets devant leurs responsabilités les ministres de l'Intérieur et de l'Éducation nationale, qui devant cette chasse aux enfants musulmans n'ont pas réagi du tout."

Le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, s'est dit très choqué sur Twitter, plusieurs élus sont aussi montés au créneau. Le rectorat de Toulouse s'est rapidement dédouané : "En aucun cas, nous ne menons des enquêtes de la sorte, a déclaré Mostafa Fourar, le recteur de l'académie, l’Éducation Nationale n’y est absolument pas associée."

Insultes, menaces : "C'est le lot quotidien"

Rappelons qu'être absent pour participer à une fête religieuse importante est autorisé par l'Education nationale depuis 2004. Cette demande est d'autant plus grave, pour Abdellatif Mellouki, vice-président du Conseil régional du culte musulman (CRCM), que les menaces visant la communauté musulmane font désormais partie du quotidien : "Aujourd'hui, c'est presque devenu banal de porter atteinte aux lieux de culte, il faut arrêter de stigmatiser les Français de confession musulmane."

Un constat partagé par Abdallah Zekri. "Ma maison a été taguée 'Heil Hitler', 'dégage chez toi', 'bougnoule'... J'ai été menacé de mort à plusieurs reprises, c'est le lot quotidien." Rien que l'année dernière, le Conseil Français du culte musulman, dont il est le délégué général, a reçu 74 lettres de menaces et d'insultes selon lui. À force, il ne porte même plus plainte. "On s'est déplacés au début, mais après on nous dit qu'on ne trouve pas, qu'il n'y a pas de trace, pas d'ADN, donc ça ne sert à rien. S'il fallait aller tous les jours au commissariat, on n'arrêterait pas."

Pour ce qui est de ces demandes de recensement, tous deux ne veulent pas porter plainte pour l'instant. Ils appellent en revanche les ministères de l'Éducation nationale et de l'Intérieur à réagir.