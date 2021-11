La commune d'Éguzon sera mise à l'honneur pendant l'émission du Téléthon 2021

Eguzon aura une place à part entière lors de l'édition 2021 du Téléthon, cet événement caritatif destiné à récolter des fonds pour la recherche contre les maladies génétiques. La commune dans le sud de l'Indre fait partie des huit villes sélectionnées pour un défi particulier : former le mot Téléthon avec la première lettre de Thionville, Evry, Le Touquet, Eguzon, Tours, Honfleur, Orègue et Nîmes.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Une lettre E géante formée sur le lac d'Eguzon

À Éguzon, le défi a déjà été trouvé et il est en train de se préparer. "On a travaillé avec les responsables de la base nautique. On va faire un E géant avec des radeaux et des pontons. La lettre sera formée directement sur le lac d'Eguzon", indique Nathalie Clément, coordinatrice de l'AFM-Téléthon de l'Indre. C'est samedi 4 décembre au soir que toutes les lettres pour former le mot Téléthon seront dévoilées en direct sur France 2.

Pour la déléguée départementale du Téléthon dans l'Indre, c'est une vraie fierté. "Pouvoir mettre une commune du Berry un peu plus en avant, ça me semble être un juste retour des choses. Le fait que tous ces bénévoles soient présents aux côtés des familles, ça nous donne énormément d'énergie, de force et de courage pour poursuivre le combat chaque jour", souligne Christine Foulatier.

C'est vraiment beaucoup d'émotion et ça me fait plaisir qu'Eguzon soit à l'honneur