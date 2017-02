La ville d'Uzès en guerre contre les incivilités

Lassée des papiers, mégots de cigarettes et autres bouteilles en plastique jetés à la volée dans les rues, la ville d' Uzès passe à l'offensive et lance une campagne pour la propreté. Désormais elle verbalise les mauvais élèves, gare à votre portefeuille les amendes vont de 35 à 3 750 euros.

La campagne débute ce mercredi, des affiches placardées dans toute la ville préviennent ceux qui prennent des libertés avec les déchets: 35 euros par exemple pour des papiers pas ramassés, 68 euros pour un mégot ou encore des déjections canines laissées trainées...Le maire, Jean-Luc Chapon ne supporte plus les invincibilités, la ville dépense selon lui 150 000 euros aujourd'hui pour y remédier.

Il a donc décidé de passer la vitesse supérieure et de lancer cette campagne choc. Il est persuadé qu'elle portera ses fruits et que sa ville sera plus belle.

Les habitants ont envie que leur ville soit propre. Et même ceux qui font des incivilités viennent me voir et me disent Jean-Luc tu as raison sois sévère- Jean-Luc Chapon maire d'Uzès.

Des "toutounet" supplémentaires vont être installées dans la ville © Radio France - Camille Payan

La police municipale ne pardonne pas

C'est la police municipale qui est chargée de verbaliser les mauvais élèves, ceux qui abandonnent leur poubelle au pied des conteneurs, ceux qui ne font pas l'effort de se déplacer à la déchetterie ou encore ceux qui urinent dans la rue, ça c'est 68 euros. Mais les policiers se montrent tout de même indulgent sur un point à l'égard des urineurs sauvages.

Quand ils urinent on les laisse terminer et après on les verbalise et souvent ils se rendent compte que les toilettes publics sont à 20 mètres - Noël Numa responsable de la police municipale d' Uzès

Les policiers ont déjà commencé à sortir leur carnet, en 10 jours 22 procès verbaux ont été dressés. Pour l'instant que des "petites" infractions mais ils préviennent ils ne laisseront rien passer, dans leur viseur notamment les tags sur les murs ou les devantures des commerces, l'amende est de 3750 euros.

L'amende est de 3 750 euros pour un tag © Radio France - Camille Payan

Les habitants excédés

Même si la ville à première vue ne parait pas vraiment sale les habitants eux en ont assez des papiers qui s'envolent en permanence et des mégots de cigarette qui viennent s'entasser à l'entrée des bouches d'égouts. Denise parcourt tous les jours le centre ville avec sa canne et parfois elle est obligée de slalomer pour éviter de glisser sur des déchets ou des déjections canines.

C'est dégueulasse, les gens ne font pas attention. On trouve de tout, des crottes de chien surtout- Denise, une habitante d' Uzès

C'est la 3ème fois que la ville lance une vaste campagne mais c'est la première année qu'elle décide de verbaliser.

