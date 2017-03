La commune de Billère veut un vrai centre-ville

Premier jour de chantier ce lundi pour le gros morceau des travaux du nouveau centre-ville de Billère, ceux de la place François Mitterrand. Le but: créer 600 logements et 1000m² d'espace commercial.

Depuis lundi, quatre grues sont à l'oeuvre à Billère. La ville a lancé de grands travaux sur la place François Mitterand, en face de la mairie de l'autre coté de la route de Bayonne. Dans 1 an et demi ce sera le cœur du nouveau centre-ville.

600 logements et des commerces

Depuis six mois déjà, deux autres chantiers ont commencé, sur l'emplacement des anciens abattoirs, et sur la rue Lassansaa. Et ce lundi donc commencent les travaux sur la place François Mitterrand. Le paradoxe de Billère c'est que d'un côté c'est la commune la plus dense du département avec près de 3000 habitants pars km², mais de l'autre il n'y a pas de vrai centre ville. Le but de ces travaux c'est donc d'en créer un.

Avec deux objectifs, d'abord attirer de nouveaux habitants, en construisant des logements: 600 d'ici 5 ans, et 500 de plus d'ici 10 ans. Des logements sociaux, ou accessibles à des jeunes couples par exemple. L'idée ce n'est pas de faire sortir de terre de grandes barres d'immeubles comme dans les années 1960-1970, mais de faire des bâtiments plus jolis. Quitte à accueillir un peu moins de monde. D'ailleurs la mairie a revu ses prétentions à la baisse par rapport aux premières versions du projet.

Mais pour attirer ces nouveaux habitants il faut des commerces. Un espace de 1000 m² va être construit pour les accueillir. Pas de grandes chaines mais des magasins de proximité: café, supérette, brasserie. Bref des endroits où les gens puissent se retrouver.

Des travaux indispensables

Pour le maire de Billère, ces travaux étaient indispensables. Parce que la commune s'est surtout développée dans sa périphérie, avec un centre-ville qui se résume jusque là à la mairie, le terrain de pétanque et des friches.

Il y a nécessité d'aménager la ville et surtout le centre-ville qui était une dent creuse" - le maire de Billère, Jean-Yves Lalanne

Billère a besoin d'un centre-ville d'après le maire, Jean-Yves Lalanne

Pendant ces travaux, il n'y aura aucune restriction de circulation, mais les stationnement situés à l'extrémité de la place François Mitterrand, côté Est, vont être supprimés. Pour limiter les nuisances, le chantier s'arrêtera le week-end, et la semaine à partir de 17 heures.