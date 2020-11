Provocation à Briare : des revues pornos jetées devant une salle de prière musulmane

L'incident pourrait presque prêter à sourire, s'il n'intervenait pas dans le climat actuel de regain d'attentats islamistes et du risque d'amalgame qu'il entraîne : mardi soir, une dizaine de publications à caractère pornographique ont été balancées devant la salle de prière qu'utilise depuis des années l'association des musulmans de Briare, route d'Ousson.

L'association a aussitôt porté plainte à la gendarmerie de Gien face à ce qui ressemble bien à une provocation.

L'association des musulmans a réagi sur une page Facebook consacrée à Briare - Capture d'écran

Pierre-François Bouguet, le maire divers droite de Briare, se dit "atterré" par cet incident. "Je ne sais pas si on peut parler de provocation ou d'un acte d'un imbécile, commente l'élu. En tout cas, c'est un acte odieux qui ne fait pas du tout avancer les choses, on ne peut être que triste : quel intérêt de jeter des revues pornographiques, si ce n'est pour choquer ? On n'a vraiment pas besoin de ça, surtout en ce moment. Que ce soit devant une salle de prière musulmane ou devant une église catholique, non, il ne faut pas faire ça, ce n'est pas cela la France."

Les représentants de l'association des musulmans de Briare seront reçus en mairie vendredi matin. "Je tiens à leur apporter mon soutien, en tant que Républicain, précise Pierre-François Bouguet. On ne doit pas opposer les religions, les religions, quelles qu'elles soient, c'est avant tout la paix entre les hommes."

C'est la première fois qu'un tel incident est constaté à Briare, une commune qui compte 5 600 habitants.