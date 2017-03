La commune de Bugeat en Corrèze veut accueillir des réfugiés

Bugeat attend une famille de réfugiés. A l'initiative de la paroisse du village, la commune de Haute-Corrèze s'est portée candidate pour accueillir des migrants. En lien avec les autorités en charge des migrants une famille de Soudanais a été repérée.

"C'est de la fraternité" précise simplement Laurence Redon, l'une des cheville ouvrière de la paroisse de Bugeat. Les paroissiens ne sont pas nombreux mais tout le monde est très mobilisé pour accueillir ces nouveaux venus, ajoute-t-elle. C'est notamment la paroisse qui s'est occupée d'aménager la maison prévue pour accueillir la famille. Il s'agit en fait de l'ancien presbytère, vacant depuis le départ de la religieuse qui l'occupait auparavant.

Menacée d'expulsion en Israël

C'est par relation d'amitié que la paroisse est entrée en contact avec le préfet Jean-Jacques Brot, chargé de mission national pour l'accueil des réfugiés. Et c'est ce dernier qui a sélectionné la famille qui pourrait venir s'installer à Bugeat. Celle-ci se compose de neuf personnes, la grand-mère et ses quatre enfants et quatre petits enfants. "L'une des jeunes fille est une athlète de haut-niveau en heptathlon, explique le maire Pierre Fournet. "Le préfet a pensé à nous car nous avons le centre sportif et un gros club d'athlétisme". La famille venue du sud Soudan vit pour l'instant en Israël. Mais elle arrive au bout du temps de séjour possible là-bas et elle est sous le coup d'une expulsion prochaine.

Bugeat terre d'accueil

Pour l'instant rien n'est certain encore. Le maire rappelle que déjà deux familles pressenties pour venir à Bugeat avaient finalement fait un autre choix. Mais dans le village l'accueil de ces migrants alimente déjà beaucoup les conversations. Le maire sait bien que dans la commune de 850 habitants tous ne sont pas vraiment d'accord pour accueillir ces gens à la couleur de peau différente. Mais Pierre Fournet sait aussi que finalement cela ne posera aucun problème. Il rappelle la longue tradition d'accueil de Bugeat, notamment celui des Juifs durant l'Occupation. En concluant : "une fois les gens intégrés, ici les liens sont très forts".