La commune de Cernans dans le Jura lance une souscription sur internet pour rénover sa mairie

Cernans, France

L'édifice trône comme un petit château au centre de Cernans, près de Salins-les-Bains, et il est particulièrement imposant pour un petit village de 143 habitants: trois niveaux avec façade en pierre de taille, un escalier et une terrasse monumentale. Cette mairie-école a été construite en 1848 par l'architecte Narcisse Perrard, également auteur de la fontaine-lavoir, le second monument historique du village. Jusqu'en 2016, le rez-de-chaussée abritait des classes maternelles, mais lorsque celles-ci ont rejoint l'école intercommunale de Dournon, le village voisin, la municipalité a décidé de restructurer et rénover le bâtiment qui souffrait de fissures et d'infiltrations.

Coût des travaux: 409.000 euros hors taxe, en partie couvert par des subventions de l'Etat, (près de 25%), du Département, de la Région et de la Communauté de Communes. Mais il reste 241.000 euros à la charge de la commune. Et malgré des revenus forestiers qui peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers d'euros les bonnes années, c'est une grosse somme pour le budget du petit village.

Objectif 15.000 euros

Le conseil municipal a donc décidé de faire un emprunt sur 15 ans, mais une autre idée a surgi: lancer une campagne d'appel aux dons avec l'aide de la Fondation du Patrimoine. L'objectif de la souscription reste modeste, il s'agit de réunir 15 000 euros, mais pour le maire de Cernans, Denis Morel, "c'est une manière de permettre aux gens du village, mais aussi à toutes les personnes soucieuses de l'entretien du petit patrimoine rural de participer à notre projet." Les dons sont déductibles de vos revenus à hauteur de 66%.

Les locaux de la mairie qui se trouvent actuellement à l'étage vont être transférés au rez de chaussée, ce qui permettra de garantir l'accessibilité aux personnes handicapées. Le rez-de-chaussée abrite également la salle de convivialité, qui sert au club du troisième âge, aux réunions, aux activités de yoga et qui accueille lors des scrutins le bureau de vote. A l'étage sera créé un logement locatif.

L'entrée du bâtiment côté mairie - Commune de Cernans

Les travaux sont en cours, la première tranche, la reprise d'ouvrage pour régler les problèmes de fissures et d'humidité, est terminée. La seconde tranche, l'aménagement des salles du rez de chaussée, est en cours et devrait être achevée en mars 2020, suivra ensuite d'ici la fin 2020 la création du logement à l'étage en lieu et place des locaux actuels de la mairie.