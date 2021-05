La commune de Chenonceaux contrainte de remettre son ancien plan de circulation

Retour à la situation de départ pour Chenonceaux. Le 29 mars, la municipalité avait instauré un nouveau plan de circulation à sens unique, qui passait notamment par le haut du village, transformant l'une des rues communales en un axe très emprunté, où passaient notamment les bus et camions.

Cette déviation "temporaire", en raison des travaux du pont de Civray-de-Touraine, avait provoqué la colère de nombreux habitants et des commerçants qui ne bénéficiaient plus que d'un sens de circulation. Le 7 mai, le tribunal administratif d'Orléans, saisi par les opposants, a condamné la commune à suspendre ce plan de circulation. Parmi les arguments avancés : l'atteinte à la sécurité, tant pour les usagers des voies concernées que pour les riverains.

Les élus se sont donc réunis mardi soir et ont décidé remettre le plan de circulation initial, en double sens dans la rue principale. "Ce sera fait le 7 juin" assure le maire Pierre Poupeau, qui estime que cette histoire "a fait beaucoup de foin pour pas grand chose". "On voulait juste améliorer les conditions pour les cyclistes et les piétons" se défend l'élu, notamment dans le but d'attirer plus facilement les milliers de touristes qui viennent visiter le château.