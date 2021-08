La commune de Collias se démène pour sauver ses deux moulins

La mairie de Collias se mobilise pour sauver ses deux moulins situés au bord de l'Alzon et menacés de destruction. Les deux ouvrages sont exposés à un risque naturel majeur, identifié après les inondations de 2002.

Impossible d'échapper à cette grande banderole installée à proximité du pont de Collias (Gard), un site prisé des touristes l'été. On peut y lire "sites en périls, sauvons seuils et moulins". Depuis plusieurs semaines, la mairie de la commune se démène pour que ses deux moulins ne soient détruits. Le moulin de Fages et le moulin de Rémézy. Depuis les inondations de 2002, les deux ouvrages sont exposés à un risque naturel majeur. Ils sont donc sous la menace d'une destruction.

Je suis né ici avec ces moulins, j'ai grandi avec eux, je les ai vus fonctionner. Hors de question qu'ils disparaissent" prévient Jean-Marc Esbérard, président l'association pour la protection du Gardon et de ses affluents

Une pétition a été lancée pour sauvegarder ces moulins. Près de 1.600 signatures ont été recueillies.

Le maire de Collias avec le secrétaire général de la préfecture du Gard © Radio France - GJ

Une procédure d'expropriation lancée

Le secrétaire général de la Préfecture du Gard, Frédéric Loiseau, s'est rendu ce mercredi matin à Collias pour écouter les élus et les membres d'associations mobilisés contre ces démolitions. Il a notamment visité le moulin de Rémézy mais il n'a fait pas aucun commentaire. Jonathan Pire, le maire de Collias, a lui argumenté pour éviter que ces ouvrages ne soient rasés dans les mois à venir.

Ils font partie de l'histoire et du patrimoine de la commune. On est tous d'accord pour qu'ils ne soient plus habités, en revanche, pourquoi ne pas en faire par exemple un lieu pédagogique pour nos jeunes - Jonathan Pire, le maire de Collias

Reste maintenant à savoir les services de l'état seront convaincus et s'ils feront marche-arrière alors qu'une procédure d'expropriation a déjà été engagée.