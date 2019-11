La commune de Courtisols appelle à l'aide pour rénover l'église Saint-Memmie

Courtisols, France

"Nous avons de besoin de plus d'un million d'euros pour financer les trois ans de travaux de l'église Saint-Memmie, et malgré avoir sollicité l'ensemble de nos partenaires, il nous manque encore de l'argent. Bien sûr, nous ne voulons pas alourdir l'emprunt de la commune" explique Hubert Arrouard, maire de Courtisols pour justifier la signature d'un partenariat, le 5 novembre dernier, avec la Fondation du patrimoine.

L'église Saint-Memmie est l'une des trois églises de la commune de Courtisols. Mais c'est surement la plus mal en point. Le maire a demandé l'aide des services publics : l'Etat, le département de la Marne et la région Grand Est. Et il manque encore de l'argent. "Nous espérons récolter 50.000 euros grâce aux souscriptions des gens à la Fondation du patrimoine. Tout ce qui sera récupéré sera ensuite transféré au budget de la commune" précise le maire.

"C'est toute l'église qui doit être refaite. Depuis trois ans, un toit d'urgence a été posé pour éviter que l'édifice ne s'effondre" - Hubert Arrouard, maire de Courtisols.

Une fois que les fonds seront disponibles, les travaux sont prévus pour durer trois ans. "Dans un premier temps, nous rénoverons les toitures de la nef, des bas-côtés et des chapelles. Puis, la deuxième phase concernera à solidifier les fondations avant de terminer par le cœur de l'église, la tourelle et les escaliers" détaille Hubert Arrouard.

Une marche pour faire connaître le projet

Le 16 novembre, une marche est organisée entre l'église Saint-Memmie et la mairie de Courtisols avec, l'équipe municipale l'espère, le plus de participants possibles. L'objectif : faire connaître le projet de rénovation... et récolter des dons de la population. "Donnerons ceux qui veulent et ceux qui ne le veulent pas ne le font pas. Il faut que le geste soit spontané" raconte Hubert Arrouard.

Quand les travaux seront terminés, "dans trois ans si tout se passe bien", Hubert Arrouard ne sera plus maire de Courtisols car il ne se représentera pas aux prochaines élections municipales. "Mais je serai jamais bien loin pour voir l'avancée du chantier et le résultat final" conclue-t-il.