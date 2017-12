La commune de Freigné rejoint la Loire-Atlantique aujourd'hui

Par Emmanuel Sérazin, France Bleu Loire Océan

Six communes fusionnent officiellement en ce 1er janvier pour n'en former plus qu'une, dans le pays d'Ancenis. Ce regroupement a pour conséquence de faire basculer le village de Freigné du Maine-et-Loire vers la Loire-Atlantique.