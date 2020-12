La commune de Hiersac parmi les plus fortes progressions de population en Charente

En moyenne, sur le territoire national, le nombre d'habitants a progressé de 0,4% entre 2013 et 2018, date du dernier recensement. 0,4% c'est aussi la moyenne d'augmentation de la population en Charente Maritime sur cette même période. La Charente, en revanche, accuse une baisse de 0,1%. Ce sont surtout les villes, qu'elles soient grandes ou petites, qui font les frais de cette baisse, au profit des petits villages intermédiaires. C'est le cas, par exemple, de Hiersac, entre Cognac et Angoulême.

En cinq ans, Hiersac a gagné une centaine d'habitants, avec 1137 administrés à ce jour. Une progression qui s'explique par l'arrivée de Parisiens dans la région, la modération des loyers qui augmentent au fur et à mesure qu'on approche d'Angoulême et de Cognac, et la récente rénovation de la Nationale 141 qui a permis de diminuer le temps de transport entre Hiersac et Angoulême à une quinzaine de minutes.

Le nouveau lotissement "Les Résidences de la Combe" © Radio France - Pierre MARSAT

En cinq ans, de 2013 à 2018, date du dernier recensement, le département de la Charente a globalement perdu 0,1% d'habitants par an, selon l'INSEE, pour atteindre aujourd'hui 352 000 habitants. 647 000 habitants ont été comptabilisés en Charente-Maritime, soit une progression annuelle de 0,4%, autant que la moyenne nationale. Le département marin est le troisième en Nouvelle-Aquitaine où la population augmente le plus vite, derrière la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques.

Quant à la ville de La Rochelle, elle fait partie des vingt grandes villes de Nouvelle-Aquitaine qui ont gagné le plus d'habitants. Dans le peloton de queue, des villes qui perdent le plus d'habitants, on retrouve Rochefort, Saintes, La Tremblade et Saint-Jean-d'Angély en Charente-Maritime. En Charente, ce sont Angoulême, Cognac, Jarnac, et même Barbezieux qui perdent le plus d'habitants.