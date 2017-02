La commune de Jaulnay crée sa boulangerie bénévole et solidaire

Jaulnay, proche de Richelieu, a ouvert une boulangerie entièrement tenue par des bénévoles

Jaulnay avait déjà perdu son bar tabac mis en liquidation judiciaire à la rentrée de septembre. Et sa boulangerie était aussi menacée de fermeture, l'ancien boulanger ayant arrêté pour raisons de santé et le loyer ainsi que l'entretien des locaux ayant découragé les candidats à la reprise. Pour que cette commune de 276 habitants conserve sa boulangerie avec une vente de pain quotidienne, la seule solution était donc le bénévolat. Les habitants ont d'abord créé une association baptisée "Débit de Pain". La mairie a mis à disposition la boulangerie à l'association gratuitement. Et les bénévoles vendent maintenant le pain à tour de rôle.

Il y a une convention qui est passée entre l'association et la mairie qui met à disposition le magasin. Le boulanger qui nous fournit le pain paye l'électricité et l'eau. Il nous fait 10% de ristourne sur les commandes, de même que les producteurs locaux de produits du terroir que nous vendons en boutique.Et nous, on vit de ces 10% Maurice Talland le maire de Jaulnay

Il a fallu aller chercher pas trop loin un boulanger qui fournirait les baguettes. L'association a trouvé celui de Marigny-Brizay à 20kms de là. Il assure donc la fourniture du pain et des viennoiseries pour Jaulnay. Et ce sont les bénévoles de "Débit de Pain" qui vendent sur place. La boulangerie est ouverte quotidiennement le matin de 7H30 à 13H00. La baguette tradition ne coûte pas plus cher qu'ailleurs: 1 euro.