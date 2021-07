La commune de Lapalud cherche désespérément des médecins généralistes

Sylvie Bonifacy, l'adjointe aux affaires sociales, n'a pas compté ses efforts : "On a contacté 41 facultés de médecine, l'Agence régionale de santé, plusieurs publications spécialisées. On a demandé sur Facebook, on a demandé aux habitants de demander dans leurs entourages. On a même contacté des ambassades en Roumanie et en Afrique du Nord. Mais on n'a aucun retour !" Et il y a urgence pour la commune de 4.000 habitants car à la fin d'année, il ne restera plus qu'un médecin. "On aimerait en recruter quatre dans le meilleur des cas", espère le maire Hervé Flaugère.

Un pôle médical comme solution ?

La commune a beau essayer de jouer sur la proximité de l'autoroute, des gares TGV et de grandes villes, rien n'y fait pour l'instant. Mais pas question de baisser les bras : "on va mettre à disposition des médecins qui veulent venir notre centre culturel, il y a toutes les infrastructures et le loyer sera pris en charge par la mairie" détaille le maire.

Si aucune solution n'est trouvée, une alternative est la création d'un pôle médical avec les communes de Mornas et Mondragon. "On a une école qu'il faudrait rénover pour créer ce pôle. Ce pourrait être une solution car les médecins préfèrent se regrouper et travailler à plusieurs. C'est plus simple ainsi pour prendre des vacances, avoir une vie de famille. Il ne faut pas se faire d'illusion, le médecin de famille d'il y a 30 ans qu'on appelait à minuit pour un mal de gorge du petit, c'est terminé !"

17 médecins généralistes manquent à l'appel

La tâche s'annonce ardue, rien que sur la communauté de communes Rhône Lez Provence, en ajoutant Pierrelatte, il manquerait 17 médecins généralistes selon le maire de Lapalud.

Si vous êtes intéressé par l'offre de la mairie de Lapalud, il est possible de les contacter par mail : communication@lapalud.net ou par téléphone au 04.90.40.30.73