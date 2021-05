La commune de Méral bien en selle pour accueillir un départ des Boucles de la Mayenne

La commune de Méral accueillera dimanche 30 mai le départ de la dernière étape des Boucles de la Mayenne. Tout le village s'y prépare pour en faire une fête populaire et conviviale.

La commune de Méral ville-départ des Boucles de la Mayenne, on s'y prépare

Ce jeudi 27 mai, les Boucles de la Mayenne s'élanceront pour quatre étapes à travers le département. Ce sera le premier gros événement en Mayenne depuis le début de la crise sanitaire.

Un événement qui suscite effervescence et enthousiasme dans les communes traversées comme à Méral qui accueillera le 30 mai le départ de la dernière étape. Pour France Bleu Mayenne, Selma Riche a assisté aux derniers préparatifs.

David Julien, adjoint aux sports, a hâte de voir débarquer la caravane de la course à Méral : "c'est un vrai plaisir surtout après cette période difficile. Même si on est un peu bloqué par le protocole sanitaire, on va pouvoir réaliser une partie de notre projet, ce sera une belle fête pour tous les habitants".