La commune de Mimizan en soutien aux étudiants

"Avec le 1er confinement, pour beaucoup on pu le constater, quand on travaille chez soi, on a un seul ordinateur et quand on veut faire du télétravail c'est un peu compliqué" , résume Frédéric Pomarez, le maire de Mimizan. Un ordinateur, une connexion internet pas toujours performante, manque d'espace pour s'isoler et travailler en toute tranquillité. C'est partant de ce constat que la commune de Mimizan a imaginé la mise à disposition gratuite de bureaux.

Trois bureaux indépendants dans les locaux de l'ancien centre médico-social, avenue de la gare, en plein centre-ville. "Ici, on assure un bon débit" internet, rajoute l'élu, puisque chaque bureau est équipé d'une connexion internet par wifi. Il y a aussi la possibilité d'un prêt d'ordinateur, complète encore Frédéric Pomarez.

Pour en profiter, un système de réservation est place, il suit de prendre un rendez-vous en appelant l'accueil de la mairie (05.58.09.44.44). Pour l'instant pas de plage horaire maximale. Les bureaux sont disponibles du lundi au vendredi (hors jours fériés) de 8h30 à 11h30 et de 14h à 17h (le vendredi jusqu'à 16h).

Les utilisateurs devront signer une charte avant la remise des clés du bureau. Un kit de nettoyage sera aussi remis pour assurer la désinfection des zones utilisées.