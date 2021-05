La commune de Mios fait la chasse aux panneaux publicitaires et aux enseignes envahissantes

Cette commune du Val de l'Eyre fait depuis longtemps la chasse aux panneaux sauvages, source de pollution visuelle de son territoire. Mios, 11,000 habitants, au coeur du parc naturel régional des Landes de Gascogne, est en train d'élaborer un règlement local de publicité. Le document sera présenté aux habitants ce samedi 22 mai lors d'une réunion publique (11h00 à salle des fêtes).

La commune s'est déjà débarrassée d'un certain nombre d'installations sur les bords des routes mais elle souhaite aller encore plus loin. Après les panneaux, la mairie entend réguler l'installation des enseignes devant les commerces et les entreprises.

On reste une commune rurale. La pub n'importe où au bord des routes ce n'est pas acceptable

- Didier Bagnères, 1er adjoint en charge de l'urbanisme

Le règlement permettra tout de même quelques dérogations, notamment sur les zones d'activités de la commune, où les entreprises pourront toujours se signaler. Le texte devrait être adopté à la fin de l'année après consultation et enquête publique.