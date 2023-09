La commune de Prigonrieux en Dordogne envisage de mettre en place un dispositif de vidéosurveillance

Après Brantôme ou encore le Bugue, une autre petite commune de Dordogne, Prigonrieux, envisage à son tour de mettre en place un dispositif de vidéosurveillance. Le projet, présenté mercredi 6 septembre en conseil municipal, a été adopté par les élus. Les études de faisabilité et de coûts vont donc pouvoir être lancées.

Une commune plutôt tranquille

Le maire de cette commune de 4.300 habitants, située à 7 km à l'ouest de Bergerac, le reconnaît. Sa commune est plutôt calme, sans véritable délinquance. Élu en 2020, Olivier Dupuy était même, il y a peu de temps encore, peu convaincu par la nécessité d'installer des caméras. Mais le premier magistrat de la commune a été convaincu par la sous-préfecture de Bergerac et par les gendarmes du bien-fondé du dispositif, pas uniquement pour sa commune, mais pour l'ensemble du territoire. "Le dispositif peut servir à la ville de Bergerac notamment", explique Olivier Dupuy. "Si les faits sont commis sur la ville de Bergerac, et si les malfaiteurs partent sur la départementale 32 et traversent Prigonrieux. L'objectif n'est pas de protéger la ville de Prigonrieux ou de protéger pleinement ses habitants et tous les domiciles. Il vise surtout à marquer et connaître les flux qu'il peut y avoir sur la ville et, si besoin, pouvoir consulter les images".

Olivier Dupuy ajoute avoir aussi bénéficié de l'expérience des communes voisines qui se sont équipées. ***"*J'en ai discuté avec mes collègues Thierry Auroy-Peytou le maire de Lamonzie-Saint-Martin ou encore Georges Bassi, le maire de Bouniagues" explique-t-il. "Ce sont des retours d'expérience positifs avec un vrai service à la fois à la population, aux services de gendarmerie, mais aussi aux commerces qu'il peut y avoir sur les villes".

Entre 25.000 et 40.000 euros

Un investissement conséquent malgré tout pour une commune de la taille de Prigonrieux. Les études et les appels d'offres permettront d'en savoir plus dans les mois qui viennent, mais le maire estime que l'installation d'une douzaine de caméras devrait coûter entre 25.000 et 40.000 euros. Le dispositif devrait être opérationnel avant la fin de l'année 20024. À ce jour, selon la préfecture de la Dordogne, plus d'une cinquantaine de communes de Dordogne ont mis en place des dispositifs de vidéosurveillance. Des projets sont également en cours de déploiement au Bugue en Périgord noir ou à Brantôme en Périgord vert.